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"Казтелерадио" сделало заявление по Кок-Тобе

&quot;Казтелерадио&quot; сделало заявление по Кок-Тобе, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 15:38 Фото: Zakon.kz
В АО "Казтелерадио" 26 июля 2024 года рассказали об уникальности алматинской телебашни Кок-Тобе, а также поделились хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

Телебашня Кок-Тобе возведена в 1983 году и является важным элементом инфраструктуры телевещания АО "Казтелерадио".

"Она обеспечивает вещание для миллионов зрителей по всей республике. С высотой в 371,5 м, башня занимает второе место по высоте среди свободно стоящих сооружений Казахстана и 41-е в мире. Телебашня "Кок-Тобе" играет ключевую роль в передаче телевизионных и радиосигналов, обеспечивая стабильное и качественное вещание", – рассказали в АО "Казтелерадио".

Теперь же, как сообщается, ее уникальность можно оценить в цифровом формате.

"В рамках проекта Kazakh Tourism и Yandex Qazaqstan на Яндекс Картах появилась трехмерная цветная модель телебашни "Кок-Тобе". Ее можно рассмотреть со всех сторон, а при переключении на ночную тему у телебашни появляется подсветка", – добавили в АО "Казтелерадио".

13 июня 2024 года в Алматы разыгралась непогода. Сильные раскаты грома даже напугали жителей и гостей города. После начался сильный дождь. Местный фотограф Александр Шаварев успел запечатлеть момент, когда молния попала в телебашню Кок-Тобе.

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