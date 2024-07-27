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Более 520 тысяч штук молоди рыб спасли в Атырауской области

рыба, мальки рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 11:27 Фото: pixabay
Из канала Сары-озек, расположенного в селе Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области, спасли уже более 520 тысяч штук молоди рыбы. Она попала туда из-за весеннего паводка, сообщает Zakon.kz.

В результате разлива реки Жайык молодь частиковых рыб попала в канал Сары-озек. В июне уровень реки стабилизировался, а паводковая вода накопилась в канале вместе с подросшей молодью.

"Удалось спасти молодь сазана, леща, судака, сома, карася средней навеской 12-14 грамм. Это делают с помощью водоподающего насоса", – рассказали в пресс-службе Минсельхоза.

С июня на водоемах Атырауской области спасли более почти 50 млн штук молоди рыб. Из отшнурованных водоемов ее выпускают в реку Жайык.

В мероприятиях принимают участие представители Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, исполнительные органы, субъекты рыбного хозяйства, местные жители, волонтеры, блогеры.

23 июля 2024 года в Атырауской области спасли и выпустили в реку более 600 кг мальков близ села Талдыколь.

Ранее жители Атырау пожаловались на нехватку урн, из-за чего мусором заполняются кормушки для бездомных животных.

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