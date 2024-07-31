Движение на развязке Рыскулова-Бокейханова в Алматы в течение суток будет ограничено
Фото: Zakon.kz
С 23:00 31 июля до 23:00 1 августа будет полностью перекрыто движение на съезде в восточном направлении с пр. Рыскулова на ул. Бокейхана. Также с южного направления движения по ул. Бокейханова будет закрыт разворот и выезд на пр. Рыскулова в восточном направлении, сообщает Zakon.kz.
Ограничения вводятся в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки, передает пресс-служба акимата города Алматы.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Фото: акимат города Алматы
Ранее в Алматы на сутки ввели временные ограничения движения в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова – Кудерина.
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