Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"‎Было 28 квадратов, а дали нам 80": жительница СКО рассказала о жизни в новом доме

"‎Было 28 квадратов, а дали нам 80": жительница СКО рассказала о жизни в новом доме, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 18:01 Фото: пресс-служба акимата СКО
В 1995 году Татьяна Геворкян переехала в Петропавловск из Шымкента. Женщина рассказала, что денег на покупку жилья было немного. Накоплений хватило, чтобы приобрести двухэтажный дом барачного типа площадью 28 кв. м в мкр. Подгора. Эту и другие части областного центра весной затопило.

Жительница мкр. "‎Бірлік"‎ жила вместе с мамой и сыном.

"‎Сразу после покупки в доме жила я вместе с мамой и сыном. Когда он вырос, я отдала его ему, сын жил там с женой и тремя детьми. Дом был оформлен по документам на меня. Я перебралась жить в другой город. Находясь там, узнала, что пришла большая вода. Эмоционально было очень сложно, родные присылали видео и фото, я постоянно смотрела новости"‎, – рассказала Татьяна Геворкян.

Родные женщины перебрались в съемную квартиру. Семья Татьяны Геворкян надеялась, что дом разрешат восстановить, но его признали аварийным.

"‎Было 28 квадратов, а дали нам 80": жительница СКО рассказала о жизни в новом доме, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 18:01

Фото: пресс-служба акимата СКО

"‎Было очень страшно. Мы видели в СМИ много материалов, что государство поможет людям, но скепсис был у нас, боялись остаться на улице. Сын у меня вахтовым методом работает на заводе, его супруга сидит с детьми. Я очень благодарна нашему государству, что простых людей не бросили в беде, спасибо нашему президенту за помощь, мы не остались без крыши над головой"‎, – отметила Татьяна Геворкян.

Женщина и ее семья выбрали дом в мкр. "‎Бірлік"‎. Недавно отпраздновали новоселье. В доме будет жить Татьяна Геворкян, ее сын с женой и детьми.

"‎Было 28 квадратов, а дали нам 80": жительница СКО рассказала о жизни в новом доме, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 18:01

Фото: пресс-служба акимата СКО

"‎Небо и земля, так могу описать старый и новый дом. На старом жилье негде было развернуться большой семье, а в новом микрорайоне простор. Что тут говорить, было 28 квадратов, а дали нам 80. Плюс участок у дома отличный. Внутри дома была самая необходимая мебель и бытовая техника. Мы очень счастливы жить в новом доме, больше нет страха и переживаний"‎, – сказала жительница мкр. "‎Бірлік"‎.

Местный завод предоставил новоселам кровать, тумбочки, газовую плиту, холодильник, кухонный стол и стулья, стиральную машину.

"‎Было 28 квадратов, а дали нам 80": жительница СКО рассказала о жизни в новом доме, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 18:01

Фото: пресс-служба акимата СКО

"‎Будем обживаться. Получили 100 МРП, скоро нам дадут 150 МРП. Деньги нужны, так как старые вещи не спасли, они утонули. Постепенно все заменим, главное – наш вопрос с жильем решился"‎, – отметила Татьяна Геворкян.

Читайте также

В Алматы разыскивают должников по штрафам
В Алматы разыскивают должников по штрафам
Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное
Врачи озвучили страшные последствия злоупотребления алкоголем
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
В полиции предупредили о мошенниках, представляющихся руководителями
Динара Халдарова
Недвижимость Петропавловск Северо-Казахстанская область Шымкент Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Проверенная мошенниками схема набирает обороты в Казахстане
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Концерт Димаша продлят еще на один день
Зрители из 50 стран решили приехать на второй день шоу Димаша в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: