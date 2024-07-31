"‎Было 28 квадратов, а дали нам 80": жительница СКО рассказала о жизни в новом доме

В 1995 году Татьяна Геворкян переехала в Петропавловск из Шымкента. Женщина рассказала, что денег на покупку жилья было немного. Накоплений хватило, чтобы приобрести двухэтажный дом барачного типа площадью 28 кв. м в мкр. Подгора. Эту и другие части областного центра весной затопило.

Жительница мкр. "‎Бірлік"‎ жила вместе с мамой и сыном.

"‎Сразу после покупки в доме жила я вместе с мамой и сыном. Когда он вырос, я отдала его ему, сын жил там с женой и тремя детьми. Дом был оформлен по документам на меня. Я перебралась жить в другой город. Находясь там, узнала, что пришла большая вода. Эмоционально было очень сложно, родные присылали видео и фото, я постоянно смотрела новости"‎, – рассказала Татьяна Геворкян.

Родные женщины перебрались в съемную квартиру. Семья Татьяны Геворкян надеялась, что дом разрешат восстановить, но его признали аварийным.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"‎Было очень страшно. Мы видели в СМИ много материалов, что государство поможет людям, но скепсис был у нас, боялись остаться на улице. Сын у меня вахтовым методом работает на заводе, его супруга сидит с детьми. Я очень благодарна нашему государству, что простых людей не бросили в беде, спасибо нашему президенту за помощь, мы не остались без крыши над головой"‎, – отметила Татьяна Геворкян.

Женщина и ее семья выбрали дом в мкр. "‎Бірлік"‎. Недавно отпраздновали новоселье. В доме будет жить Татьяна Геворкян, ее сын с женой и детьми.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"‎Небо и земля, так могу описать старый и новый дом. На старом жилье негде было развернуться большой семье, а в новом микрорайоне простор. Что тут говорить, было 28 квадратов, а дали нам 80. Плюс участок у дома отличный. Внутри дома была самая необходимая мебель и бытовая техника. Мы очень счастливы жить в новом доме, больше нет страха и переживаний"‎, – сказала жительница мкр. "‎Бірлік"‎.

Местный завод предоставил новоселам кровать, тумбочки, газовую плиту, холодильник, кухонный стол и стулья, стиральную машину.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"‎Будем обживаться. Получили 100 МРП, скоро нам дадут 150 МРП. Деньги нужны, так как старые вещи не спасли, они утонули. Постепенно все заменим, главное – наш вопрос с жильем решился"‎, – отметила Татьяна Геворкян.