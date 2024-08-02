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Алматинцев предупредили о резкой смене погоды в пятницу

Алматинцев предупредили о резкой смене погоды в пятницу, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 10:21 Фото: pxhere
Жители и гости Алматы, уставшие от знойной жары, смогут перевести дыхание. Об этом заявили Zakon.kz в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям.

По данным специалистов, в первой половине дня 2 августа 2024 года синоптики прогнозируют переменную облачность. Также пройдет небольшой дождь и гроза. Кроме того, возможен сильный ветер.

"Температура воздуха ночью составит 20-22 тепла, днем – сильная жара 34-36 градусов".Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее метеорологи РГП "Казгидромет" заявили, что в пятницу, 2 августа 2024 года, в Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Улытауской, Абайской, на юге Карагандинской, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

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