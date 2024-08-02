"Это ты мои руки заставила тебя побить" – Экс-супруга Айтенова выступила в суде

В специализированном суде по уголовным делам Астаны 2 августа рассмотрели дело в отношении брата экс-акима Шымкента Марата Айтенова. Его бывшая супруга Дана Атешова рассказала, что после скандального выселения у детей был нервный срыв, сообщает Zakon.kz.

В суде Дана Атешова рассказала, что вместе с детьми она обратилась в Центр психического здоровья.

"У дочери истерики происходят. Когда сын просто начал меня щекотать, сказал, чтобы я улыбалась. И дочь начала плакать и кричать "Не трогай маму, не трогай маму!" Она за мной везде ходит, даже в душ со мной, не отпускает от себя. Я тогда решила проверить состояние детей. У них травма. Такое заключение дал специалист. Дети после этого выселения боятся сотрудников полиции. Говорят – мама, осторожно, полиция", – дополнила она.

Она также рассказала, что обвиняемый продолжает оказывать моральное и психологическое давление.

"Пишет заявления в ювенальную полицию, что хочет увидеть детей. Мне звонят сотрудники ювенальной полиции. Хотя там на месте они бездействовали, но сейчас активизировались. Он продолжает манипулировать общественным мнением через соцсети. Мы сейчас живем в безопасности, но очень боимся, что он узнает, где мы живем. Он оказывает на нас финансовое давление. Его нукеры заблокировали мои счета, даже алиментные счета заблокировали. У нас есть защитное предписание, потому что дети в ужасе от него", – озвучила Дана Атешова.

Кроме того, она заявила, что у ее бывшего супруга обширные связи в полиции, и она боится доверять ей. С ее слов, обвиняемый мог бы обеспечить детей вещами, но вместо этого он только запугивает их.

"Я девять лет жила в страхе. Все, что я прошу, это безопасность для меня. Я понимаю, что после таких действий, после всех манипуляций в Сети общественным мнением, после множественной клеветы в мой адрес, которую я слышала, после того, как он в суде не признал вину, называя все эти действия, которые мы видели на видео, объятиями, я не могу простить человека. Человек не осознал и не понял ничего. Он говорит, что он не наносил мне никаких повреждений. Я девять лет через это прохожу: когда меня утром побьют, он говорит: "Это не я тебя бил, это ты мои руки заставила тебя побить, потому что твой язык такой неаккуратный", – рассказала она.

Она подчеркнула, что обвиняемый подал на нее заявление.

"Он говорил, что хотел меня спасти от уголовной ответственности, но при этом полгода назад подал на меня заявление по уголовке. Все его нукеры, которые рядом с ним, помогают ему, поэтому на меня подали множественные заявления. Я считаю, это правовое преследование по всем фронтам: моральное, психологическое, финансовое", – озвучила Дана Атешова.

Также она заявила, что получала побои даже будучи беременной.





"Эти побои были не просто шапалаки, а жестокие избиения. За девять лет нашей совместной жизни и девять лет жесточайших побоев я ни разу не предавала его и не пыталась действовать против него. (...) Он мог развестись со мной без моего ведома. Он тайком развел нас заранее под благовидным предлогом, отобрав у меня доверенность на подачу на развод", – резюмировала бывшая супруга Марата Айтенова.

Видео, как Марат Айтенов жестоким образом выселяет экс-супругу с детьми из дома, активно обсуждали все: от комментаторов до чиновников. Позже он был арестован на пять суток.

Затем в полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга Атешовой возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование.

15 июля 2024 года в пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что Марат Айтенов написал заявление на экс-супругу.

26 июля 2024 в суде Астаны прошло рассмотрение по делу Марата Айтенова. Он рассказал о подробностях того дня, и сообщил, что признает вину и раскаивается в случившемся. Но тут же добавил, что не причинял умышленного вреда здоровью бывшей супруге.

В этот день свою версию скандального выселения озвучила и Дана Атешова.