Акция "Таза Қазақстан" активно продолжается в Алматинской области

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" жители Алматинской области продемонстрировали значимую активность в благоустройстве своего региона.

На экологических мероприятиях, прошедших сегодня, собрались сотни человек, включая представителей местных исполнительных органов, общественных организаций, активистов и волонтеров.

Основная цель акции – преобразовать окружающую среду, сделав ее более чистой и красивой. Участники мероприятия сосредоточены на решении экологических вопросов и защите природы, что важно для создания комфортных условий для жизни и сохранения природных ресурсов для будущих поколений.

Фото: акимат Алматинской области

В Илийском районе, сельском округе Аксай прошла акция "Чистый берег" по очистке берегов озера "Рыбацкая Усадьба". Более 50 местных жителей активно включились в мероприятие, помогая очистить озеро. Для проведения уборки использовали самосвал и трактор.

Сотни участников объединились, чтобы очистить территорию от мусора и восстановить чистоту берегов озера. Такая активность способствует не только улучшению экологии, но и формированию у граждан ответственности за сохранение окружающей среды.

Фото: акимат Алматинской области

Очистка берегов озера является важным шагом в уходе за водными ресурсами и сохранении их экологического состояния. Такие мероприятия способствуют улучшению качества воды, предотвращению загрязнения и поддержанию здоровья экосистемы в целом.

После завершения акции по очистке берегов озера "Рыбацкая усадьба" участники организовали челлендж на свежем воздухе. В мероприятиях, приуроченных к акции, приняли участие более 50 человек. По завершении всех активностей участникам были вручены символические призы, что стало приятным завершением экологического события и добавило празднику веселья и мотивации. Данная акция помогает привлекать внимание к важности экологической ответственности и вдохновляет людей на регулярные усилия по поддержанию чистоты в своих населенных пунктах.

Фото: акимат Алматинской области

В поддержку экологической акции выступила профессиональный боец смешанных единоборств, мастер спорта РК по кикбоксингу, тайскому боксу, ММА, панкратиону, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу Сора Рахмонова.

"Чистый Казахстан – это заслуга каждого из нас. Потому что порядок и чистота в районе во многом зависят от культуры и поведения горожан. Нам всем нравится жить в красивом и чистом месте, а ведь для того, чтобы сделать его таким, нужно, чтобы каждый из нас соблюдал простые правила чистоты и порядка. Я как спортсмен поддерживаю разные экологические акции, это здорово, что в Казахстане стремятся сохранять чистоту и не загрязнять окружающую природу", – подчеркнула спортсменка.

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" активно участвуют государственные учреждения, частные организации, крестьянские хозяйства, молодежь, волонтерские и неправительственные организации, а также депутаты маслихатов. В этом масштабном экологическом мероприятии по всей области приняли участие более 640 тысяч человек. В результате акции было очищено свыше 850 памятников и музеев, вывезено более 48 700 тонн мусора, высажено более 67 тысяч деревьев и кустарников. Для поддержки мероприятий было привлечено 2789 единиц специализированной техники.

Фото: акимат Алматинской области

Особое внимание было уделено акции "Посади свое дерево", в которой участвовали 340 тысяч учащихся области, что стало важным шагом в воспитании экологической ответственности среди молодежи.