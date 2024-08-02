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Зеленый рекорд: Алматинская область высадила 67 000 деревьев за день

Активно продолжается в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 17:04 Фото: акимат Алматинской области
В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" жители Алматинской области продемонстрировали высокую активность в благоустройстве своего региона.

Сегодня прошли экологические мероприятия, в которых приняли участие сотни человек, включая представителей местных властей, общественных организаций, активистов и волонтеров.

Основная цель акции – улучшение состояния окружающей среды и создание более чистых и красивых территорий. Участники сосредоточились на решении экологических проблем и защите природы, что важно для обеспечения комфортных условий жизни и сохранения природных ресурсов для будущих поколений.

Активно продолжается в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 17:04

Фото: акимат Алматинской области

К примеру, в сельском округе Аксай Илийского района, прошла акция "Чистый берег", направленная на уборку берегов озера "Рыбацкая Усадьба". Более 50 местных жителей активно участвовали в мероприятии, используя самосвал и трактор для уборки. Такой совместный труд способствовал не только улучшению экологии, но и формированию у граждан ответственности за сохранение окружающей среды.

Очистка берегов озера играет ключевую роль в поддержании качества воды и здоровья экосистемы. После завершения уборки участники организовали активный отдых на свежем воздухе. В мероприятиях, приуроченных к акции, участвовали более 50 человек. В конце участники получили символические призы, что добавило празднику веселья и мотивации.

В поддержку экологической акции выступила профессиональный боец смешанных единоборств, мастер спорта РК по кикбоксингу, тайскому боксу, ММА, панкратиону, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу Сора Рахмонова.

"Чистый Казахстан – это заслуга каждого из нас. Потому что порядок и чистота в районе во многом зависят от культуры и поведения горожан. Нам всем нравится жить в красивом и чистом месте, а ведь для того, чтобы сделать его таким, нужно, чтобы каждый из нас соблюдал простые правила чистоты и порядка. Я как спортсмен поддерживаю разные экологические акции, это здорово, что в Казахстане стремятся сохранять чистоту и не загрязнять окружающую природу", – подчеркнула спортсменка.

Активно продолжается в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 17:04

Фото: акимат Алматинской области

В республиканской акции "Таза Қазақстан" активно участвуют государственные учреждения, частные компании, фермерские хозяйства, молодежь, волонтеры и НПО, а также депутаты маслихатов. В этом масштабном экологическом событии по всей области приняли участие более 640 тысяч человек. В результате акции было очищено более 850 памятников и музеев, вывезено свыше 48 700 тонн мусора, высажено более 67 тысяч деревьев и кустарников. В поддержку мероприятий было привлечено 2 789 единиц специализированной техники.

Особое внимание было уделено акции "Посади свое дерево", в которой приняло участие 340 тысяч школьников области, что стало важным шагом в воспитании экологической ответственности среди молодежи.

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