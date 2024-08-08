Заявление о ремонте дороги около дома призера Олимпиады Назым Кызайбай сделали в акимате

В акимате Карасайского района Алматинской области сделали заявление по поводу появившейся информации о ремонте дороги на улице, где живет призер парижской Олимпиады Назым Кызайбай, сообщает Zakon.kz.

Власти призвали общественность критически относиться к информации, распространяемой в социальных сетях, и доверять только официальным источникам. И сообщили следующее:

"В связи с распространением в социальных сетях видеоматериалов, демонстрирующих якобы проведение ремонта улиц в селе Иргели Карасайского района, где проживает заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу Назым Кызайбай, являются фейковыми и не соответствуют действительности".

Также была приложена фотография улицы, на которой видно, что ремонта там не было.

Фото: Instagram/qarasai_akimdigi

Отметим, что в Таразе около дома, где живет олимпийский чемпион Елдос Сметов, к его возвращению из Парижа положили новый асфальт. Это вызвало бурные обсуждения в обществе. А городские власти заявили, что ремонт был сделан за счет спонсоров.

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай завоевала "бронзу" 6 августа на Олимпиаде-2024.