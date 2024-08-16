Свыше 25 лет посвятил железной дороге акмолинский энергетик Аскар Коспанов

Железнодорожник-энергетик с 25-летним стажем Аскар Коспанов родился 16 августа 1967 года в Зерендинском районе Акмолинской области в многодетной семье. Будучи старшим ребенком, с детства рос ответственным и заботливым братом, имеет одну сестру и троих братьев.

Среднее образование получил в школе поселка Кызылсая, после ее окончания в 1984 году призвался служить в ряды Советской армии. В 1989 году создал семью, супруга Алия Калымтаевна подарила двоих прекрасных дочерей Айганым и Меруерт.

Трудовую деятельность в сфере железной дороги начал в 1997 году на Кокшетауской железнодорожной станции электроснабжения -ЭЧ-1 в должности электромонтера, можно сказать, с самой низкой ступени карьерной лестницы.

Именно на этой позиции наш герой вошел в профессию и изучил изнутри всю кухню железной дороги, набрался колоссального опыта. Далее работал электромеханизатором, после старшим электромеханизатором в ЭЧ-6. В 2007 году перевелся в Жана-Есильскую станцию электроснабжения-ЭЧ-7 в качестве начальника участка и по сей день занимает данную должность. Награжден рядом государственных наград за вклад в развитие сферы железной дороги, из них медаль к 30-летию независимости Казахстана, нагрудной знак "Отличник профессии" и медаль за самоотверженный труд.

"Сфера электроснабжения является одним из приоритетных направлений железнодорожного движения страны. Наша работа требует особой внимательности, бдительности и ответственности. За 25 лет я прошел все ступени карьеры, изучил от А до Я сферу электроснабжения железнодорожных путей. На сегодняшний день в мои обязанности входит полное обеспечение электричеством все поезда отбывающие из Кокшетау в СКО, Костанай и Российскую Федерацию. На нас организация и распределение производственных работ, в цеху Жана-Есильской станции трудится 13 человек, все они на страже порядка и обеспечения соответствующего движения поездов. Порой наша работа бывает опасной тем, что всегда существуют риски для жизни, ведь электроэнергия иногда непредсказуема, но мы работаем по утвержденным правилам и всегда с большой ответственностью подходим к своей работе", – акцентировал Аскар Балтабаевич.

Стоит отметить, что профессиональный энергетик не только на отлично выполняет свою работу, но и активно принимает участие в общественной и спортивной жизни коллектива.

Недавно прошел республиканский турнир по бильярду среди железнодорожников, в котором Аскар Коспанов показал отличную игру, молниеносно победив соперника, за что был награжден грамотой в номинации "За самую короткую партию".

Фото: из личного архива Аскара Коспанова

Любящий муж, заботливый отец и дедушка успевает уделять время и родным, невзирая на сложную работу и плотный график.

Сообщается, что Акмолинское отделение железной дороги готово к зиме и условия труда работников соответствуют всем требованиям. Как проинформировали в пресс службе КТЖ, всего по обслуживающему участку Акмолинского отделения магистральной сети имеется 4 дистанции электроснабжения: Астанинская, Кокшетауская, Жана-Есильская и Атбасарская дистанции электроснабжения.

Имеется 22 тяговые подстанции, которые осуществляют питание контактной сети, протяженность линий электроснабжения основного и резервного питания устройств, обеспечивающих движение поездов, – 2 061,1 км. Штатная численность отделения магистральной железнодорожной сети составляет 1903 работника. Жана-Есильская дистанция, в которой работает наш герой Аскар Коспанов, образована в 2007 году.

Как проинформировали в КТЖ, на сегодняшний день для благополучной работы энергетиков поступает много новых материалов: провода, опоры, зажимы, трансформаторы, тем самым идет плавная модернизация участков. Стоит отметить, что в Жана-Есильской дистанции электроснабжения на тяговой подстанции Янко была произведена замена трансформатора ТП-220кВ с мощностью 25.000 кВА.

Также в этом году получено 15 новых автомашин для доставки сотрудников на рабочие места. В прошлом году для создания санитарно-бытовых условий труда был проведен текущий ремонт 12 зданий, на сегодня ведется плановый ремонт еще в 12 сооружениях.