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18 августа: Алматинцы не смогут передвигаться по проспекту Рыскулова

Ремонт дороги в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 08:59 Фото: pixabay
В связи с проведением среднего ремонта участков проспекта Рыскулова вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Алматы, в мегаполисе в связи с ремонтом на время перекроют участки транспортной развязки на проспекте Рыскулова.

С 23:00 18 августа до 11:00 20 августа движение будет перекрыто на участке в восточном направлении от начала транспортной развязки Рыскулова – Жансугурова до ул. Табачнозаводская.

Объезд в оба направления будет осуществлять через кольца транспортных развязок Рыскулова – Сейфуллина и Рыскулова – Жансугурова.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Ранее в Актау наказали сотрудника акимата города по итогам прокурорской проверки работы государственных органов по обеспечению дорожной безопасности.

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