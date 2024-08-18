18 августа: Алматинцы не смогут передвигаться по проспекту Рыскулова
По информации акимата Алматы, в мегаполисе в связи с ремонтом на время перекроют участки транспортной развязки на проспекте Рыскулова.
С 23:00 18 августа до 11:00 20 августа движение будет перекрыто на участке в восточном направлении от начала транспортной развязки Рыскулова – Жансугурова до ул. Табачнозаводская.
Объезд в оба направления будет осуществлять через кольца транспортных развязок Рыскулова – Сейфуллина и Рыскулова – Жансугурова.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Ранее в Актау наказали сотрудника акимата города по итогам прокурорской
проверки работы государственных органов по обеспечению дорожной
безопасности.