Был ли передан водозаборный канал в Туркестанской области частнику – данные прокуратуры и Минводресурсов

Министерство водных ресурсов и ирригации РК опровергло сообщение прокуратуры Туркестанской области о безвозмездной передаче водозаборного канала имени "20 лет Независимости" филиалом "Казводхоза" ТОО "СК "Парасат", сообщает Zakon.kz.

19 августа 2024 года на сайте прокуратуры Туркестанской области появилась информация о возвращении в госсобственность водозаборного канала. По данным прокуроров, в июне 2023 года канал протяженностью 13,9 км и стоимостью 13 млрд тенге был безвозмездно передан Туркестанским филиалом "Казводхоз" ТОО "СК "Парасат".

На запрос Zakon.kz по ситуации ответили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК. В сообщении говорится о том, что данные о безвозмездной передаче канала "Казводхозом" в частную собственность не соответствуют действительности.

"Во-первых, машинный канал в частную собственность ТОО "СК "Парасат" не передавался и информация о его возврате в госсобственность является недостоверной", – говорится в сообщении профильного министерства.

В Минводресурсов пояснили, что речь идет о договоре с ТОО "СК "Парасат" касательно очистки от илистых и пескообразных отложений части русла канала и прилегающей территории.

"Учитывая, что, вопреки условиям заключенного договора, ТОО "СК Ц"Парасат" начало самовольную добычу и последующую реализацию песка с прилегающих к каналу территорий, а данная незаконная деятельность привела к нарушению экологии и конструктивной части канала, то РГП "Казводхоз" в октябре 2023 года начал процедуру расторжения договора", – объяснили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

По данным ведомства, иски в судебные органы по расторжению договора очистки русла канала подавались от имени РГП "Казводхоз". По итогам заявлений возбуждено уголовное дело в отношении товарищества по ч. 2 ст. 334 УК РК. Дело находится на стадии досудебного расследования.

Также, по информации министерства, РГП "Казводхоз" в феврале 2024 года направило заявления в Генеральную прокуратуру, Антикоррупционную службу и Агентство по финмониторингу для принятия мер по факту неправомерных действий бывших должностных лиц РГП "Казводхоз" и незаконной предпринимательской деятельности ТОО "СК "Парасат".

"Министерство водных ресурсов и ирригации ведет работу по возврату объектов в государственную собственность. С начала года в госсобственность вернули 32 объекта", – подытожило сообщение ведомство.

В этом году 29 населенных пунктов Туркестанской области планируют обеспечить питьевой водой.