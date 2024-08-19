Более 3,7 тыс. тонн отходов передали проводники поездов на переработку
Фото: rail-news.kz
Национальный перевозчик "Пассажирские перевозки" продолжает акцию "Таза Қазақстан" по охране окружающей среды. В ее рамках проводники поездов отправили тонны мусора на переработку, сообщает Zakon.kz.
За первое полугодие 2024 года филиалами АО "Пассажирские перевозки" в поездах собрано и передано на вторичную переработку 3,7 тыс. тонн отходов.
В том числе 2,3 тыс. тонн бумаги, 748 кг пластика, 650 кг стекла, а также более 2 тыс. жестяных банок из-под напитков.
Отходы переданы предприятиям, занимающимся переработкой вторичных ресурсов, что позволяет снизить объемы мусора, попадающего на свалки, а это не только снижает экологическую нагрузку, но и способствует развитию "зеленой" экономики в стране.
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