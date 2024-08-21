Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых

В РГП "Казгидромет" обновили прогноз агрометеорологических условий уборки яровых зерновых, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрометцентра, на западе, в центре и востоке страны приступили к уборке ярового ячменя, на юге уборка продолжается.

"Согласно окончательным расчетам, в третьей декаде августа в основных зерносеющих областях прогнозируются удовлетворительные условия уборки, скорость высыхания зерна в стеблестое в среднем составит 12-16% в сутки в течение 5-8 дней. Прогнозируемые осадки с усилением ветра до 15-20 м/с и более могут вызывать полегание посевов на полях, что осложнит их уборку". РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, в первой и второй декаде сентября в зерносеющей половине республики ожидаются удовлетворительные условия для высыхания зерна в стеблестое в среднем в течение 6-8 дней в декаду, на северо-западе страны условия будут более благоприятны для уборки.

"В первой половине сентября на севере и в центре страны ожидаются дожди и заморозки на поверхности почвы, понижение температуры воздуха ночью ожидается местами до 0°С. На общем фоне осеннего похолодания ожидаются осадки на большей части страны в конце первой-начале второй декады сентября". РГП "Казгидромет"

Специалисты гидрометцентра подчеркнули, что "данный прогноз будет уточняться с учетом уточнения прогноза погоды на сентябрь".

Материал по теме Предварительный прогноз погоды по Казахстану на осень 2024 года

12 августа 2024 года в РГП "Казгидромет" предоставили предварительный прогноз агрометеорологических условий уборки яровых зерновых. Из него следовало, что Казахстану грозит частичная потеря урожая.