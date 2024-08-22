В Шымкенте возникла потребность в учителях русского языка и литературы
Фото: Zakon.kz
К началу учебного года третий мегаполис страны испытывает нехватку 126 педагогов, сообщает Zakon.kz.
По словам руководителя городского управления образования Нургуль Шамшиевой, в школах Шымкента острый дефицит учителей русского языка и литературы. Кроме того, школы испытывают нехватку преподавателей, обучающих естественным наукам на русском языке.
Также объявлен конкурс на назначение:
- директоров в девяти образовательных учреждениях;
- и руководителей трех детских садов.
О дефиците кадров в школах Шымкента накануне рассказали корреспонденты местного издания "OTYRAR".
В этот же день министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах августовской конференции рассказал о подарках учителям на 1 сентября.
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