В Шымкенте возникла потребность в учителях русского языка и литературы

К началу учебного года третий мегаполис страны испытывает нехватку 126 педагогов, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя городского управления образования Нургуль Шамшиевой, в школах Шымкента острый дефицит учителей русского языка и литературы. Кроме того, школы испытывают нехватку преподавателей, обучающих естественным наукам на русском языке.

Также объявлен конкурс на назначение:

директоров в девяти образовательных учреждениях;

и руководителей трех детских садов.

О дефиците кадров в школах Шымкента накануне рассказали корреспонденты местного издания "OTYRAR".

В этот же день министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах августовской конференции рассказал о подарках учителям на 1 сентября.