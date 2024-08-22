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В Шымкенте возникла потребность в учителях русского языка и литературы

Школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 07:15 Фото: Zakon.kz
К началу учебного года третий мегаполис страны испытывает нехватку 126 педагогов, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя городского управления образования Нургуль Шамшиевой, в школах Шымкента острый дефицит учителей русского языка и литературы. Кроме того, школы испытывают нехватку преподавателей, обучающих естественным наукам на русском языке.

Также объявлен конкурс на назначение:

  • директоров в девяти образовательных учреждениях;
  • и руководителей трех детских садов.

О дефиците кадров в школах Шымкента накануне рассказали корреспонденты местного издания "OTYRAR".

В этот же день министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах августовской конференции рассказал о подарках учителям на 1 сентября.

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