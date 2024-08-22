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Законодательство РК

Направил знания не в то русло: казахстанец учил мошенников создавать вирусы

Костанаец создавал вирусы, обучал мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 09:50 Фото: рixabay
Жителя Костаная осудили за распространение в интернете вредоносной программы. Об этом рассказали 22 августа в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Деятельность 24-летнего местного жителя, занимавшегося распространением вирусов в интернете, пресекли сотрудники ДКНБ и ДП по Костанайской области при координации областной прокуратуры.

"Вредоносная программа позволяла добывать персональные данные интернет-пользователей (логины, пароли, IP-адреса), которые интернет-мошенники могли использовать для своего преступного замысла. Также материалы досудебного расследования свидетельствуют, что злоумышленник продавал свои услуги по обучению незаконному промыслу – созданию вредоносных программ".ДП Костанайской области

Приговором городского суда Nº2 он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РК "Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов", и приговорен к одному году ограничения свободы, 100 часам принудительного труда и штрафу в 15 МРП (55 380 тенге) с изъятием всей компьютерной техники.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники придумали, как выудить информацию, манипулируя самозапретом на кредит.

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Костанай Остерегайтесь мошенников 2024 год Приговоры Вирусы Полиция
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