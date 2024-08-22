Инструмент для оценки риска паводков теперь доступен казахстанцам
Из релиза следует, что данные в раздел поступают с гидрологической сети РГП "Казгидромет", которая включает в себя 377 пунктов наблюдений, в том числе: 329 речных, 38 озерных и 10 морских постов и станций.
Как подчеркнули в гидрометцентре, помимо информации о мониторинге, карта включает в себя модули:
- "Предикторы паводков", который является важным инструментом, позволяющим оценить и спрогнозировать риск паводков. Модуль состоит из трех разделов, каждый из которых предоставляет необходимые цифры для анализа и прогноза паводков, а также значения этих параметров за прошедший год и их нормативные данные.
- "Гидрологические прогнозы", где на карте отображаются прогнозируемые объемы половодья для равнинных рек и ожидаемые средние расходы воды на вегетационный период для горных рек и их нормы.
"Таблица с данными обновляется ежедневно в 12:00 местного времени".РГП "Казгидромет"
Для удобства пользователей интерактивная карта http://ecodata.kz:3838/app_dg_map_ru/ будет дополняться и изменяться.
Фото: ecodata.kz
Также в гидрометцентре уточнили, что при нажатии на любой гидрологический пост на карте появляется таблица с информацией:
- Название гидрологического поста.
- Опасный уровень воды в сантиметрах.
- Фактический уровень воды в сантиметрах.
- Температура воды.
- Фактический расход воды в кубических метрах в секунду (куб. м/с).
Рекомендации РГП "Казгидромет" по использованию интерактивной карты
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