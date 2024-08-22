Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Инструмент для оценки риска паводков теперь доступен казахстанцам

Инструмент для оценки риска паводков теперь доступен казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
РГП "Казгидромет" 22 августа 2024 года открыл доступ к интерактивной карте "Гидрологический мониторинг", которая предоставляет подробную информацию о текущем состоянии водных объектов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что данные в раздел поступают с гидрологической сети РГП "Казгидромет", которая включает в себя 377 пунктов наблюдений, в том числе: 329 речных, 38 озерных и 10 морских постов и станций.

Как подчеркнули в гидрометцентре, помимо информации о мониторинге, карта включает в себя модули:

  • "Предикторы паводков", который является важным инструментом, позволяющим оценить и спрогнозировать риск паводков. Модуль состоит из трех разделов, каждый из которых предоставляет необходимые цифры для анализа и прогноза паводков, а также значения этих параметров за прошедший год и их нормативные данные.
  • "Гидрологические прогнозы", где на карте отображаются прогнозируемые объемы половодья для равнинных рек и ожидаемые средние расходы воды на вегетационный период для горных рек и их нормы.

"Таблица с данными обновляется ежедневно в 12:00 местного времени".РГП "Казгидромет"

Для удобства пользователей интерактивная карта http://ecodata.kz:3838/app_dg_map_ru/ будет дополняться и изменяться.

Инструмент для оценки риска паводков теперь доступен казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:01

Фото: ecodata.kz

Также в гидрометцентре уточнили, что при нажатии на любой гидрологический пост на карте появляется таблица с информацией:

  1. Название гидрологического поста.
  2. Опасный уровень воды в сантиметрах.
  3. Фактический уровень воды в сантиметрах.
  4. Температура воды.
  5. Фактический расход воды в кубических метрах в секунду (куб. м/с).

Рекомендации РГП "Казгидромет" по использованию интерактивной карты

Со всеми новостями про паводки-2024 в Казахстане можете ознакомиться здесь.

Читайте также

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузовая машинам грузовые машины, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога
4 млрд тенге штрафами принесли грузовики в бюджет Астаны
стрелка люди
Миграция в Казахстане: диспропорции и тревожные сигналы
Соцопрос, как в Казахстане относятся к строительству АЭС
Социсследование показало, сколько казахстанцев поддерживают строительство АЭС
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан Паводки-2024 2024 год Паводки Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
В связи с утратой доверия: Головкин лишил Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
В связи с утратой доверия: Головкин лишил Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: