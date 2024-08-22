Синоптики предупредили о грозах и высокой пожарной опасности в Казахстане

Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков о погоде в Казахстане на предстоящую пятницу, 23 августа 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается лишь на западе, юге, крайнем юго-востоке и востоке республики.

"Под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на северо-западе, севере – сильный дождь, днем – с градом... По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе страны – ночью и утром туман", – рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, в Атырауской, Абайской, на севере Улытауской, на западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, на северо-западе Кызылординской, на западе, востоке Карагандинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

А в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на западе, севере Алматинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на западе, юге, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской, на юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге Абайской, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Вместе с тем синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

в Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +19+21°С;

– переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +19+21°С; в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С; в Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +33+35°С.

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Ранее синоптики заявили о приближении осени. По данным РГП "Казгидромет", с 22 по 24 августа 2024 года по республике ожидается не только прекращение осадков, но и понижение температуры воздуха даже в южных регионах.