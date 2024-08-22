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Абиба Абужыканова показала свой новый подарок

Подарок, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 01:55 Фото: Instagram/abiba48
22 августа участница Олимпийских игр в Париже Абиба Абужыканова поделилась с подписчиками фотографиями с новым подарком, сообщает Zakon.kz.

Со слов дзюдоистки на ее странице в Instagram, этот подарок достался ей от спортивного клуба дзюдо "Jenys".

"Как капитан клуба, я считаю этот подарок еще одним стимулом не останавливаться и продолжать усердно трудиться, принимая это как новый вызов".Абиба Абужыканова

Спортсменка пишет, что Олимпийские игры определенно изменили ее жизнь. Она благодарна за всестороннюю поддержку несмотря на отсутствие олимпийской медали.

"Я воспринимаю это как награду за многолетний труд, за мои усилия, пот и беспрерывные тренировки", – подчеркнула дзюдоистка.

К сожалению, Абиба Абужакынова не смогла завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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