В Минобороны сделали заявление о травмированном срочнике
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В Министерстве обороны страны прокомментировали ситуацию о травмированном срочнике, получившем инвалидность, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве пояснили, что рядовой Ербаян Мухтар проходил срочную воинскую службу в подразделении Национальной гвардии министерства внутренних дел РК.
"Информируем, что кроме подразделений Вооруженных Сил военнослужащими по призыву комплектуются Пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в этих силовых ведомствах", – заявили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров.
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