В Минобороны сделали заявление о травмированном срочнике

В Министерстве обороны страны прокомментировали ситуацию о травмированном срочнике, получившем инвалидность, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что рядовой Ербаян Мухтар проходил срочную воинскую службу в подразделении Национальной гвардии министерства внутренних дел РК.

"Информируем, что кроме подразделений Вооруженных Сил военнослужащими по призыву комплектуются Пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в этих силовых ведомствах", – заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров.

Молодому человеку готовы оказать медицинскую помощь в лечебных учреждениях Министерства обороны Републики Казахстан.

Ранее сообщалось, что бездомного осудили на 25 лет за покушение и двойное убийство в Шымкенте.

