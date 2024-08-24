Орлы с перебитыми крыльями, подстреленные лебеди и раненные волки стали обитателями мини зоопарка в Актобе

Возникший на станции юных натуралистов по ул. Кунаева актюбинский мини зоопарк стал единственным пристанищем для многих животных и птиц, ранее попавших в беду, сообщает Zakon.kz.

Как передает городская газета "Диапазон", никто из их подопечных в дикой природе не выживет. Однако сейчас мини зоопарк уже не принимает животных, потому что у них больше нет возможности.

Так на станции живут более 10 орлов. Большинство из них попали под колеса машин, у них сломаны крылья и они больше не смогут летать. Есть птица, которая обгорела в пожаре. Была надежда, что орел сможет летать, когда отрастут новые перья, но этого не случилось. Так он остался у юннатов.

Фото: diapazon.kz

Два лебедя летом живут в открытом загоне. Один из них был подстрелен и бродил по городу пока не упал в траншею. Его достали, свозили к ветеринару и передали на станцию. Второй лебедь попал в нефтяные отходы в 2019 году. Неравнодушные люди заметили птицу: вытащили, как могли отмыли и отдали натуралистам. Оба лебедя не летают.

Фото: diapazon.kz

Также на станции живут два волка: Грей и Барон. Это так называемые канадские черные волки. Одного из них выкупила актюбинка, так как в противном случае его собирались затравить собаками. Второго нашли на улице и приняли за собаку. Но по мере роста его происхождение вызывало сомнения. Он тоже попал в беду. Ему в шею врос ошейник, а снять его волк не давал, никого не подпускал к себе. Пришлось подключаться волонтерам. Рана была такой глубокой, что была видна гортань. Его выходили и передали натуралистам.

По информации волонтеров, скорее всего эти два волка – братья, а был еще третий. Его продавали на интернет-площадке, но где он сейчас они не знают. Кто и зачем привез животных в город тоже неизвестно. Выпускать волков на волю нельзя, у них сложные социальные связи. В стаю их все равно не примут, поэтому они вернутся к людям, так как ничего больше не знают. Кроме того, их окрас нетипичен для региона.

А в государственном региональном природном парке "Кызылсай" в Мангистауской области фотоловушки зафиксировали устюртского архара, орла, сову, степную кошку, белого волка, джейрана, лису и других краснокнижников.