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Дети Алматы поиграли в пожарных

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 06:20 Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
25 августа жители и гости мегаполиса стали участниками мероприятия, организованного городским ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДЧС, прошедшая республиканская акция "Час пожарной безопасности" была направлена на пожарную профилактику и повышение информированности населения действиям при ЧС. Но апогеем мероприятия стал водный "фонтан", который подарили детям пожарные.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 06:20

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

К концу праздника все участники сфотографировались на фоне пожарной машины, могли посидеть за рулем автомобиля и примерить экипировку пожарных.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 06:20

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 06:20

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Со слов самих спасателей, подобные мероприятия гораздо интереснее и более запоминаются детям, нежели традиционные лекции о безопасности.

Недавно алматинские школьники завоевали призовые места на соревнованиях по робототехнике в США.

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