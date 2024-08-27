Чиновник построил банный комплекс в Шымкенте на украденные 367 млн тенге

Заместителю руководителя Управления жилья Шымкента и частному предпринимателю вынесли приговор в межрайонном суде по уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Шымкента, чиновника обвинили в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, легализации денег, полученных преступным путем должностным лицом. А предпринимателя – в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В суде установлено, что в 2023 году заместитель руководителя Управления жилья, при пособничестве частного предпринимателя, присвоил бюджетные деньги на сумму более 367 млн тенге, выделенные на ремонт многоэтажных жилых домов и их обследование на сейсмоустойчивость.

Предприниматель выводил деньги через подставное ТОО – победителя госзакупок по вышеуказанным работам. А чиновник легализовал украденные средства путем строительства банного комплекса, зарегистрированного на имя родителей.

"Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, результатами НСД, заключениям специалистов и экспертов, также другими доказательствами, собранными по делу", – отметили в суде Шымкента.

Приговором суда чиновника признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Предпринимателя осудили к 8 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Жамбылской области за взяточничество временно исполняющего обязанности акима района, руководителя отдела финансов и представителя частной компании приговорили к крупным штрафам.