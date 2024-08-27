Реконструкция автодороги "Подстепное – Федоровка – гр. РФ": укрепление транспортного потенциала Казахстана

Западно-Казахстанский филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" в рамках реализации бюджетных проектов в ЗКО продолжает реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения "Подстепное – Федоровка – граница РФ" протяженностью 71,2 км.

Дорога – один из транспортных коридоров, соединяющих Центральную Азию с Европой. Пользователями дороги являются жители города Аксай, Теректинского и Бурлинского районов ЗКО. Также по данной дороге осуществляются перевозки для Карачаганакского газоконденсатного месторождения, имеющего стратегическое значение для экономики Западно-Казахстанской области и всего Казахстана в целом.

Фото: акимат ЗКО

Выход же на границу Оренбургской области обеспечивает транзитное, международное и пассажирское сообщение.

"Глава государства подчеркнул, что автодорожная сеть – это кровеносная система экономической и социальной жизни страны и поручил начать масштабное строительство и ремонт дорог. Реконструкция автодороги "Подстепное – Федоровка – граница РФ" – это не просто улучшение инфраструктуры, а стратегически важный проект, который откроет новые возможности для нашего региона, повысит транспортную доступность, сократит время в пути и обеспечит более безопасное передвижение для жителей области". Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев

Фото: акимат ЗКО

Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок, двух мостовых сооружений, устройство 80 водопропускных труб. На участках мобилизовано более 180 единиц дорожно-строительной техники и более 220 человек персонала, два асфальтобетонных завода (АБЗ) и три грунтосмесительные установки (ГСУ).

Фото: акимат ЗКО

Завершение реконструкции автодороги запланировано на следующий год.