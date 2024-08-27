Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Реконструкция автодороги "Подстепное – Федоровка – гр. РФ": укрепление транспортного потенциала Казахстана

Подстепное – Федоровка – граница РФ, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 16:23 Фото: акимат ЗКО
Западно-Казахстанский филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" в рамках реализации бюджетных проектов в ЗКО продолжает реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения "Подстепное – Федоровка – граница РФ" протяженностью 71,2 км.

Дорога – один из транспортных коридоров, соединяющих Центральную Азию с Европой. Пользователями дороги являются жители города Аксай, Теректинского и Бурлинского районов ЗКО. Также по данной дороге осуществляются перевозки для Карачаганакского газоконденсатного месторождения, имеющего стратегическое значение для экономики Западно-Казахстанской области и всего Казахстана в целом.

Подстепное – Федоровка – граница РФ, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 16:23

Фото: акимат ЗКО

Выход же на границу Оренбургской области обеспечивает транзитное, международное и пассажирское сообщение.

"Глава государства подчеркнул, что автодорожная сеть – это кровеносная система экономической и социальной жизни страны и поручил начать масштабное строительство и ремонт дорог. Реконструкция автодороги "Подстепное – Федоровка – граница РФ" – это не просто улучшение инфраструктуры, а стратегически важный проект, который откроет новые возможности для нашего региона, повысит транспортную доступность, сократит время в пути и обеспечит более безопасное передвижение для жителей области". Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев
Подстепное – Федоровка – граница РФ, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 16:23

Фото: акимат ЗКО

Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок, двух мостовых сооружений, устройство 80 водопропускных труб. На участках мобилизовано более 180 единиц дорожно-строительной техники и более 220 человек персонала, два асфальтобетонных завода (АБЗ) и три грунтосмесительные установки (ГСУ).

Подстепное – Федоровка – граница РФ, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 16:23

Фото: акимат ЗКО

Завершение реконструкции автодороги запланировано на следующий год.

Подстепное – Федоровка – граница РФ, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 16:23

Фото: акимат ЗКО

Читайте также

Антитеррористические учения в ВКО
Борцы с терроризмом обратились к жителям Усть-Каменогорска
Здесь дышит история
Здесь дышит история – в Семее презентовали первый в Казахстане историко-архитектурный перекресток
Милана Давыдова, обвинительный приговор, Татьяна Давыдова, Аскар Абильдинов, следственный изолятор
Убийцы семилетней Миланы Давыдовой хотели смягчения приговора
Айсулу Омарова
Западно-Казахстанская область 2024 год Ремонт Строительство дорог Автодороги Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: