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В Алматы больше не будут проводить митинги в сквере им. Уалиханова

В Алматы изменили места проведения митингов, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 14:35 Фото: Zakon.kz
В Алматы изменили места проведения мирных собраний и шествий, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее решение приняли депутаты маслихата 28 августа 2024 года на очередной XXII сессии. Причина такого решения – исключение помех для движения транспорта из-за вынужденного перекрытия улиц во время массовых мероприятий.

Руководитель Управления общественного развития Айдар Есенбеков напомнил, что на сегодня специальными местами для проведения мирных собраний являются парк им. М. Ганди, скверы имени Ш. Уалиханова и за кинотеатром "Сары-Арка". Для шествий определен маршрут по ул. Шевченко, от сквера им. Ш. Уалиханова до парка им. М. Ганди.

"После ремонта и реконструкции сквера им. Ш. Уалиханова, в связи с обустройством обособленных мест стоянки транспортных средств, установкой островков безопасности, сигнальных столбиков и пешеходных переходов ширина ул. Шевченко была уменьшена. Кроме того, при проведении массовых мероприятий перекрывается движение по ул. Шевченко от пр. Достык до ул. Кунаева. Это приводит к заторным явлениям, чрезмерной нагрузке на другие улицы, изменению маршрутов и нарушению графика общественного транспорта, неудобству пассажиров и автолюбителей", – отметили на сессии маслихата.

И от жителей города поступали просьбы не проводить в этом сквере митинги из-за шума и урона историческому облику сквера.

С учетом этого было предложено перенести место для митингов со сквера им. Ш. Уалиханова (заполняемость 1000 человек) в сквер им. А. Иманова по пр. Абылай хана (заполняемость 500 человек), где нет необходимости перекрытия улиц и нет в непосредственной близости жилых домов.

А чтобы сохранить установленный охват специализированных мест города, наполняемость сквера за кинотеатром "Сары-Арка" изменили с 500 до 1000 человек.

"Кроме того, изменен маршрут проведения санкционированных шествий или демонстраций. Новый маршрут будет проходить по ул. Жамбыла от пр. Гагарина до ул. Муканова. Прежний маршрут по ул. Шевченко создавал помехи для транспортных потоков, так как пересекал магистральные артерии города, такие как проспекты Сейфуллина, Назарбаева, Абылай хана, улицы Желтоксан, Наурызбай батыра", – сообщили в акимате.

Ул. Жамбыла менее загружена, на отрезке от пр. Гагарина до ул. Муканова предусмотрены две полосы движения, и нет пересечений с магистральными улицами.

Депутаты поддержали изменения большинством голосов.

О том, что в Алматы хотят изменить места проведения митингов и шествий, стало известно в июле 2024 года.

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