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Кинологи Семея стали лучшими в Казахстане

Кинологи, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 07:55 Фото: Telegram/ALASH NEWS
На соревнованиях среди кинологов в городе Усть-Каменогорск специалисты-кинологи воинской части 5511 из города Семей заняли первое место в командном зачете, сообщает Zakon.kz.

На соревнования съехались специалисты из разных регионов страны вместе со своими четвероногими воспитанниками. Все они боролись за призовые места и звание лучших в своей сфере. Об этом пишет Telegram-канал ABAY NEWS.

На таких соревнованиях выявляются лучшие кинологи:

  • по нарко-розыскной службе;
  • поиску взрывчатых веществ;
  • розыскной службе по следу человека.

Помимо этого кинологи не только соревнуются, но и обмениваются опытом.

Кинологи, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 07:55

Фото: Telegram/ALASH NEWS

На соревнования прибыло множество команд, уже не раз занимавших призовые места. Например, Мерхат Касымханов и его собака "Шара" успешно участвовали в различных конкурсах, неизменно демонстрируя высокий уровень подготовки и мастерства.

"Мы выполнили норматив №27, успешно обнаружив взрывчатое вещество. Я очень доволен своей собакой, она показывает отличные результаты. С ней я работаю уже четыре года и за это время мы завоевали два призовых места: первое в Курчатове по поиску взрывчатых веществ и второе – в прошлом году в Павлодаре", – рассказал начальник подразделения кинологической службы воинской части 3477 Мерхат Касымханов.
Кинологи, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 07:55

Фото: Telegram/ALASH NEWS

По итогам соревнований были определены победители, набравшие наибольшее количество баллов в различных этапах. Второе место завоевала команда кинологов воинской части 3514 из города Курчатов, а третье место досталось кинологам воинской части 5518 из города Усть-Каменогорск.

Ранее сотрудники Департамента полиции Абайской области поделились подробностями службы своих четвероногих помощников.

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