Это решает президент: аким ЗКО о возможности его отставки из-за паводков в регионе

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в кулуарах Правительства 2 сентября 2024 года высказался о возможности своей отставки из-за масштабных паводков в регионе, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Наримана Турегалиева, возможно ли, что его на днях снимут с должности из-за сильнейшего паводка в регионе.

"На сегодня последствия паводков в нашем регионе устранены. 775 домов мы уже сдали. Качество хорошее. Я не допустил (паводков. – Прим. ред.) Это природное явление, климатические условия не от меня зависят. Нет, не жду (отставки. – Прим. ред.)", – заявил он в ответ.

На уточняющий вопрос о том, чувствует ли он свою личную ответственность за то, что произошло, глава региона заявил, что "это решает президент".

7 июня 2024 года аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провел встречу с жителями дачного сообщества "Нұрлы жол" города Уральска, которые пострадали в результате паводка.