Казахстанцам выплатят разово по 144 тысячи тенге – это фейк
Согласно фальшивой публикации, каждому казахстанцу положена разовая выплата от 144 тысяч тенге.
Как напоминают эксперты издания Stopfake.kz, все эти сообщения строятся по одной мошеннической схеме: обещание денег, предложение перейти на фальшивый сайт и оставить там личные данные будто бы для проверки.
Также аналитики напоминают:
"Если бы выплаты были реальны, информацию о них разместили бы на официальных порталах госорганов. В данном случае киберпреступники прикрываются именем Министерства финансов РК".
На официальном сайте ведомства никакой информации о компенсации нет. Нет новости о выплате от 144 тысяч тенге и на официальных страницах Минфина в Facebook и Instagram.
"Не нужно переходить по сомнительным ссылкам и оставлять свои данные на неизвестных сайтах. Это может обернуться для вас потерей денег", – говорится в сообщении.
В начале августа 2024 года Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) обращалось к казахстанцам. Тогда в ведомстве прокомментировали информацию о разовой выплате гражданам в размере от 140 тыс. тенге.