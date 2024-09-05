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Законодательство РК

Казахстанцам выплатят разово по 144 тысячи тенге – это фейк

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 10:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жителям Казахстана уже в который раз обещают компенсацию. На этот раз автор рассылки убеждает: Министерство финансов запустило программу помощи населению. Почему этому сообщению нельзя верить, рассказали Zakon.kz специалисты.

Согласно фальшивой публикации, каждому казахстанцу положена разовая выплата от 144 тысяч тенге.

Как напоминают эксперты издания Stopfake.kz, все эти сообщения строятся по одной мошеннической схеме: обещание денег, предложение перейти на фальшивый сайт и оставить там личные данные будто бы для проверки.

Также аналитики напоминают:

"Если бы выплаты были реальны, информацию о них разместили бы на официальных порталах госорганов. В данном случае киберпреступники прикрываются именем Министерства финансов РК".

На официальном сайте ведомства никакой информации о компенсации нет. Нет новости о выплате от 144 тысяч тенге и на официальных страницах Минфина в Facebook и Instagram.

"Не нужно переходить по сомнительным ссылкам и оставлять свои данные на неизвестных сайтах. Это может обернуться для вас потерей денег", – говорится в сообщении.

В начале августа 2024 года Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) обращалось к казахстанцам. Тогда в ведомстве прокомментировали информацию о разовой выплате гражданам в размере от 140 тыс. тенге.

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