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Двухдневный молодежный этнолагерь прошел в Костанайской области

Прошел в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 17:00 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В Узункольском районе прошел этнолагерь, который стал своего рода погружением молодежи в историческое и культурное наследие казахского народа.

Мероприятие объединило около 100 участников из различных регионов, которые приняли участие в серии тематических и образовательных мероприятий, ориентированных на формирование патриотизма и гражданской активности.

Такой необычный подход в организации мероприятия, где был организован мини казахский аул, стал не только диалоговой площадкой, но еще одной возможностью углубить свои знания о культурном и историческом наследии Казахстана, его традициях и обычаях.

Прошел в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 17:00

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"В первую очередь программа лагеря включила мероприятия, способствующие развитию лидерских качеств, активного гражданского участия и ответственности за будущее своей страны. Помимо этого мы хотели таким образом укрепить знания казахских, обычаев и традиций, для этого участники сами их и демонстрировали. Важно, чтобы наша молодежь не только знала их, но и со временем передавала свои знания будущему поколению, как это делает наше старшее поколение". Руководитель информационно-методического сектора КГУ "Молодежный ресурсный центр" Костанайской области Дана Токжанова

В рамках этнолагеря участники соревновались в национальных играх, таких как асық ату, арқан тарту, аударыспақ и қазақ күресі. Помимо этого, был организован мастер-класс по приготовлению традиционных казахских блюд – бешбармака и баурсаков.

Двухдневный молодежный этнолагерь прошел в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 17:00

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Вечер первого дня завершился торжественным гала-ужином, во время которого сотрудники Молодежных ресурсных центров показали национальные обряды, включая казахскую традицию "беташар", символизирующую открытие лица невесты перед новыми родственниками.

Во второй день этнолагеря прошло торжественное награждение участников, ставших победителями в различных номинациях.

"Благодаря этому этнолагерю мы будто побывали в настоящем ауле, узнали много нового из истории и обычаев казахского народа. Важно, что все это проходило в непринужденной и дружеской обстановке. Считаю, что такой подход в организации таких мероприятий очень важен для молодежи". Участница из Мендыкаринского района Олеся Волосюк
Прошел в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 17:00

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Стоит отметить, что этнолагерь в Узункольском районе стал важным событием для молодого поколения, способствуя сохранению и популяризации национального культурного наследия, а также укреплению патриотических настроений среди молодежи.

По словам организаторов, такие этнолагеря станут традиционными и будут проходить в разных уголках области на постоянной основе.

Этнолагерь в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 17:00

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

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