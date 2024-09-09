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Во дворах Алматы массово уничтожают крыс

Дератизация в городе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 03:25 Фото: pixabay
До 25 октября в городе Алматы проводится масштабная дератизация по борьбе с грызунами. Это санитарное мероприятие проводят два раза в год: весной и осенью, сообщает Zakon.kz.

По информации официального канала акимата Алматы, специализированная организация проведет обработку открытых территорий, берегов рек и водоемов, а также участков частных домов на площади около 50 тысяч га.

Уничтожение крыс в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 03:25

Фото: пресс-служба акимата г. Алматы

Цель дератизации – снизить количество грызунов и предотвратить распространение инфекционных заболеваний.

Ранее акимат Мангистау выступил с заявлением после массового отравления школьников.

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