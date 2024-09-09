Во дворах Алматы массово уничтожают крыс

Фото: pixabay

До 25 октября в городе Алматы проводится масштабная дератизация по борьбе с грызунами. Это санитарное мероприятие проводят два раза в год: весной и осенью, сообщает Zakon.kz.

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