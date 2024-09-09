Во дворах Алматы массово уничтожают крыс
Фото: pixabay
До 25 октября в городе Алматы проводится масштабная дератизация по борьбе с грызунами. Это санитарное мероприятие проводят два раза в год: весной и осенью, сообщает Zakon.kz.
По информации официального канала акимата Алматы, специализированная организация проведет обработку открытых территорий, берегов рек и водоемов, а также участков частных домов на площади около 50 тысяч га.
Фото: пресс-служба акимата г. Алматы
Цель дератизации – снизить количество грызунов и предотвратить распространение инфекционных заболеваний.
Ранее акимат Мангистау выступил с заявлением после массового отравления школьников.
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