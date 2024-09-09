Мать Илона Маска прилетит в Алматы

Мать американского предпринимателя и создателя Tesla Илона Маска, Мэй Маск, впервые прилетит в Алматы в октябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Мэй Маск примет участие с Центральноазиатском женском форуме BeWoman, который пройдет 17 октября в Алматы.

По информации пресс-службы организаторов мероприятия, гостья расскажет алматинцам о здоровье, питании, старении, гендерном равенстве, воспитании детей в одиночку, преодолении трудностей и обретении уверенности в себе.

О Мэй Маск известно, что она является доктором диетологии с двумя степенями магистра наук. Она более 45 лет управляет собственным бизнесом в сфере питания и предоставляет консультации.

Маск стала первым представителем Ассоциации консультирующих диетологов Южной Африки, президентом Консультирующих диетологов Канады и председателем предпринимателей в области диетологии в Академии питания и диетологии США.Также она получила награду "Выдающийся предприниматель в области диетологии" в США.

Ранее основатель Tesla Илон Маск анонсировал беспилотные полеты ракет SpaceX на Марс в 2026 году.

