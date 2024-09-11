Жара до +30°С и туман: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 12 по 14 сентября 2024 года.
В Астане:
- 12 сентября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С;
- 13 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С;
- 14 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.
В Алматы:
- 12 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С;
- 13 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С;
- 14 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +17+19°С.
В Шымкенте:
- 12 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С;
- 13 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С;
- 14 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +28+30°С.
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