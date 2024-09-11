Петиция за отмену обязательной воинской службы собрала достаточное количество подписей
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Петиция за отмену обязательной воинской службы появилась на сайте epetition.kz и собрала достаточное количество подписей для голосования, сообщает Zakon.kz.
Отмена срочной службы в Казахстане становится актуальной темой, особенно на фоне трагических случаев смертей военнослужащих, которые подчеркивают недостатки текущей системы. На это указали авторы вышеуказанной петиции.
Они привели ключевые аргументы в пользу отмены срочной службы:
- Проблема дедовщины и неуставных отношений.
- Низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам.
- Отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности.
- Психологическое давление и случаи самоубийств.
- Отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.
Петиция станет доступна для голосования после прохождения этапа модерации. Иной информации о статусе данной петиции не появлялось.
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