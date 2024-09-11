Петиция за отмену обязательной воинской службы собрала достаточное количество подписей

Петиция за отмену обязательной воинской службы появилась на сайте epetition.kz и собрала достаточное количество подписей для голосования, сообщает Zakon.kz.

Отмена срочной службы в Казахстане становится актуальной темой, особенно на фоне трагических случаев смертей военнослужащих, которые подчеркивают недостатки текущей системы. На это указали авторы вышеуказанной петиции.

Они привели ключевые аргументы в пользу отмены срочной службы:

Проблема дедовщины и неуставных отношений. Низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам. Отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности. Психологическое давление и случаи самоубийств. Отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

Петиция станет доступна для голосования после прохождения этапа модерации. Иной информации о статусе данной петиции не появлялось.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят запретить рекламу на асфальте.

