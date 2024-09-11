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Петиция за отмену обязательной воинской службы собрала достаточное количество подписей

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 04:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Петиция за отмену обязательной воинской службы появилась на сайте epetition.kz и собрала достаточное количество подписей для голосования, сообщает Zakon.kz.

Отмена срочной службы в Казахстане становится актуальной темой, особенно на фоне трагических случаев смертей военнослужащих, которые подчеркивают недостатки текущей системы. На это указали авторы вышеуказанной петиции.

Они привели ключевые аргументы в пользу отмены срочной службы:

  1. Проблема дедовщины и неуставных отношений.
  2. Низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам.
  3. Отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности.
  4. Психологическое давление и случаи самоубийств.
  5. Отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

Петиция станет доступна для голосования после прохождения этапа модерации. Иной информации о статусе данной петиции не появлялось.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят запретить рекламу на асфальте.

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