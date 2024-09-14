Алматинцы обогнали остальные регионы Казахстана по расходам на досуг и здравоохранение

Жители Алматы потратили на развлечения во II квартале 2024 года значительно больше, чем жители других регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации аналитического Telegram-канала Data Hub, среднедушевые расходы на досуг и культурные мероприятия в мегаполисе составили 8,6 тыс. тенге, что в 2,4 раза превышает средний показатель по стране.

Для сравнения, в Астане этот показатель составил 7 тыс. тенге, а наименьшие расходы на досуг зафиксированы в области Абай — всего 916 тенге на человека.

Кроме того, как отметили аналитики, алматинцы лидируют и по расходам на здравоохранение. В апреле-июне текущего года жители Алматы тратили в среднем 8,1 тыс. тенге на медицинские услуги, что также вдвое больше среднего уровня по Казахстану.

Следом идут Восточно-Казахстанская область и Астана с 5,5 тыс. тенге на человека, тогда как в Шымкенте жители в среднем тратили на медицину лишь 1,7 тыс. тенге.

Ранее стало известно, сколько казахстанцы тратят на еду. Подробнее можно узнать здесь.

