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Досаев: Бережное отношение и искренняя забота о городе – отличительная черта алматинцев

Досаев: Бережное отношение и искренняя забота о городе – отличительная черта алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 18:47 Фото: акимат города Алматы
Алматы масштабно празднует День города. Основные мероприятия развернулись на площади им. Абая и в Парке Первого Президента.

Особенностью празднования в этом году стало то, что все мероприятия организованы с акцентом на семью и проводятся под символом чистоты и бережного отношения к родному городу.

Досаев: Бережное отношение и искренняя забота о городе – отличительная черта алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 18:47

Фото: акимат города Алматы

По традиции старт празднования дал аким Алматы Ерболат Досаев, поздравивший горожан и отметивший самых достойных из них званием "Почетный гражданин Алматы".

Досаев: Бережное отношение и искренняя забота о городе – отличительная черта алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 18:47

Фото: акимат города Алматы

"Это наше большое богатство. Мы гордимся этим, должны беречь и приумножать" — подчеркнул аким.

Он также акцентировал внимание горожан на необходимости беречь город. Напомним, весной в рамках инициативы Президента "Таза Казакстан" началась кампания "Алматы — наш общий дом".

Досаев: Бережное отношение и искренняя забота о городе – отличительная черта алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 18:47

Фото: акимат города Алматы

"Чистота и порядок в своем доме, дворе и городе должны стать образом жизни. Что касается Алматы, то бережное отношение и искренняя забота о своем городе являются отличительной чертой настоящего алматинца", — сказал аким города.
Досаев: Бережное отношение и искренняя забота о городе – отличительная черта алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 18:47

Фото: акимат города Алматы

Ерболат Досаев поблагодарил горожан за поддержку и заверил, что для создания комфортных условий для жизни в Алматы будут приняты все меры.

"Как отметил президент в Послании народу Казахстана: "В нашем обществе должны царить закон и порядок. Только так мы создадим Справедливый, Чистый и Безопасный Казахстан". Мы сделаем все возможное, чтобы Алматы стал городом, в котором люди хотят жить, растить детей и с уверенностью смотреть в будущее!", — сказал аким, пожелав жителям мегаполиса благополучия и удачи.

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