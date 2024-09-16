Главу подразделения МЧС осудили в Жамбылской области

В Жамбылской области осудили временно исполнявшую обязанности руководителя филиала ГУ "Центр медицины катастроф МЧС" А. Махашеву, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Антикора, кроме нее приговор также огласили инспектору по кадрам этого же филиала Л. Калмуратовой.

"Они признаны виновными в получении взятки в значительном размере от физического лица за трудоустройство в качестве фельдшера. Им назначено наказание в виде 4 и 3,6 лет лишения свободы соответственно с лишением права пожизненно занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе", – сообщили в Антикоре.

Срок отбывания наказания отложен на четыре года в связи с наличием маленьких детей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее мы писали о приговоре казахстанцам, которые за взятки через врачей получали инвалидность.