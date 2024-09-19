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Казахстанские эксперты и иностранный гость обсудили новый мировой порядок

Барри Бузан выступает перед экспертным сообществом Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 21:17 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Астане 19 сентября с лекцией на тему "Формирование нового мирового порядка: переход к глубокому плюрализму" выступил один из ведущих мировых экспертов по международным отношениям, почетный профессор Лондонской школы экономики (LSE), профессор Барри Бузан, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие открыл государственный советник РК Ерлан Карин. Он подчеркнул, что казахстанскому экспертному сообществу выпала большая честь выслушать лекцию Барри Бузана. Он впервые прилетел в Казахстан.

"Это первая подобная встреча с экспертом мирового уровня. Иногда нам не хватает широкого геополитического взгляда на ситуацию в мире и следует учитывать эти процессы. Цель встречи – приглашать подобных экспертов, знакомиться с их теориями и обсуждать различные вопросы. В октябре состоится следующая встреча. Мы будет приглашать не только западных экспертов", – сказал Ерлан Карин.

Директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов подчеркнул важность мероприятия. Он считает, что экспертному сообществу в Казахстане нельзя варится в собственном соку и нужен взгляд со стороны иначе можно ошибиться в анализах.

"Пусть эти встречи станут постоянными и системными. Это только начало. Я думаю, интерес огромный не только у госслужащих, у которых не хватает времени читать глубокие труды. Это прекрасная возможность поговорить  с легендой теории международных отношений. Когда сказал своим сотрудникам оказалась, что чуть ли не половина в своих докторских диссертациях указывала его труды", – сказал Еркин Тукумов, представляя гостя.

Барри Бузан в своей лекции перед казахстанским экспертным сообществом отметил, что главная проблема мирового порядка в том, что ни одна из мировых держав не берет на себя ответственность за мир.

"Суть проблемы в том, что не будет одной державы, власть будет распределена среди нескольких держав. Возникает мысль, что Китай, Россия и другие объединятся против США. В этом случае не будет никакого плодотворного сотрудничества среди этих блоков", – сообщил он.

Эксперт видит небольшой риск следующей мировой войны, но не знает в каком регионе она возможна.

"Предпосылки есть, учитывая ситуацию между Украиной и Россией. И возможно не будет войны как мы ее представляем. Понятие войны будет размыто. Возможно, будут скрытые действия. Неясно к чему может привести эскалация", – заявил он.

После лекции Барри Бузан ответил на вопросы казахстанских экспертов.  

Ранее эксперты назвали возможные причины удорожания доллара на этой неделе. 

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