Казахстанские эксперты и иностранный гость обсудили новый мировой порядок
Мероприятие открыл государственный советник РК Ерлан Карин. Он подчеркнул, что казахстанскому экспертному сообществу выпала большая честь выслушать лекцию Барри Бузана. Он впервые прилетел в Казахстан.
"Это первая подобная встреча с экспертом мирового уровня. Иногда нам не хватает широкого геополитического взгляда на ситуацию в мире и следует учитывать эти процессы. Цель встречи – приглашать подобных экспертов, знакомиться с их теориями и обсуждать различные вопросы. В октябре состоится следующая встреча. Мы будет приглашать не только западных экспертов", – сказал Ерлан Карин.
Директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов подчеркнул важность мероприятия. Он считает, что экспертному сообществу в Казахстане нельзя варится в собственном соку и нужен взгляд со стороны иначе можно ошибиться в анализах.
"Пусть эти встречи станут постоянными и системными. Это только начало. Я думаю, интерес огромный не только у госслужащих, у которых не хватает времени читать глубокие труды. Это прекрасная возможность поговорить с легендой теории международных отношений. Когда сказал своим сотрудникам оказалась, что чуть ли не половина в своих докторских диссертациях указывала его труды", – сказал Еркин Тукумов, представляя гостя.
Барри Бузан в своей лекции перед казахстанским экспертным сообществом отметил, что главная проблема мирового порядка в том, что ни одна из мировых держав не берет на себя ответственность за мир.
"Суть проблемы в том, что не будет одной державы, власть будет распределена среди нескольких держав. Возникает мысль, что Китай, Россия и другие объединятся против США. В этом случае не будет никакого плодотворного сотрудничества среди этих блоков", – сообщил он.
Эксперт видит небольшой риск следующей мировой войны, но не знает в каком регионе она возможна.
"Предпосылки есть, учитывая ситуацию между Украиной и Россией. И возможно не будет войны как мы ее представляем. Понятие войны будет размыто. Возможно, будут скрытые действия. Неясно к чему может привести эскалация", – заявил он.
После лекции Барри Бузан ответил на вопросы казахстанских экспертов.
Ранее эксперты назвали возможные причины удорожания доллара на этой неделе.