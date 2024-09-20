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Студенты ВКО ознакомились с современными инструментами, помогающими не попасть в сети мошенников и лжекомпаний

Ознакомились с инструментами, помогающими не попасть в сети мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 13:07 Фото: пресс-центр ВКО
В рамках регионального проекта по профилактике экономических правонарушений руководитель Департамента экономических расследований по ВКО А. Молдабеков провел встречу со студентами Казахстанско-Американского свободного университета.

По словам руководителя, сегодня в стране остро стоит вопрос лудомании, финансовой грамотности и экономического мошенничества.

Также спикерами выступили представитель уполномоченного по правам человека по ВКО С. Мизанбеков, руководитель ОФ "Антарес А" В. Дак, ментор проекта "Қарыссыз қоғам" Е. Жумагулов, руководитель отдела Управления внутренней политики Е. Балтабеков.

Мероприятие было организовано с целью информирования студентов о возможных рисках и правонарушениях в экономической сфере, а также повышения правовой грамотности среди молодежи.

В завершение встречи участники смогли задать интересующие их вопросы, а также получить практические советы по защите своих прав и интересов в финансовых и правовых вопросах.

Ознакомились с инструментами, помогающими не попасть в сети мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 13:07

Фото: пресс-центр ВКО

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