Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители одного из районов Астаны возглавили антирейтинг по неуплате налога на имущество

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 15:22 Фото: pexels
Руководитель отдела администрирования физических лиц и всеобщего декларирования ДГД по Астане Ерасыл Бораш 20 сентября 2024 года озвучил статистику о долгах жителей столицы по налогу на имущество, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным спикера, на сегодняшний день 15 579 жителей столицы имеют задолженность по налогу на имущество физических лиц в сумме 206,4 млн тенге.

"Антирейтинг возглавляют жители Алматинского района, сумма по которому свыше 88,4 млн тенге. Необходимо отметить, налог на имущество необходимо оплачивать до 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом, по месту нахождения имущества. То есть, налог за 2023 год нужно оплатить до 1 октября 2024 года, а за просрочку платежа начисляется пеня в соответствии с законодательством РК", – дополнил Ерасыл Бораш.

Он подчеркнул, что согласно ст. 528 Налогового кодекс, объектом обложения налогом на имущество физических лиц являются находящиеся на территории страны:

  • жилища, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места и иные строения, сооружения, помещения, принадлежащие им на праве собственности;
  • земельные участки, принадлежащие физическим лицам на праве собственности.
"В соответствии со ст. 532 Налогового кодекса, исчисление налога по объектам налогообложения физических лиц производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, по месту нахождения объекта налогообложения, независимо от места жительства налогоплательщика, путем применения соответствующей ставки налога к налоговой базе с учетом фактического срока владения на праве собственности по объектам налогообложения физических лиц, права на которые были зарегистрированы до 1 января года, следующего за отчетным налоговым периодом", – сказал Ерасыл Бораш.

Спикер также напомнил, что если в течение налогового периода объект налогообложения находится в праве собственности менее 12 месяцев, то налог на имущество рассчитывается путем деления суммы налога на 12 и умножения на количество месяцев фактического периода его нахождения в праве собственности.

В Казахстане 20 сентября 2024 года истекает срок представления форм налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов.

Читайте также

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
Основные причины гибели и травматизма военнослужащих назвали в Минобороны Казахстана
Казахстанцам напомнили о важных правилах поездки в такси
Казахстанцам напомнили правила поездок в такси
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, неизвестный номер, звонки, звонки от мошенников
Осторожно, мошенники: энергосбыт обратился к алматинцам
Екатерина Елисеева
Астана Казахстан 2024 год Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Легенда ММА из Кыргызстана сделала заявление о чемпионе UFC
Легенда ММА из Кыргызстана сделала заявление о сенсационной чемпионке UFC
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: