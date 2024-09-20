Жители одного из районов Астаны возглавили антирейтинг по неуплате налога на имущество

Руководитель отдела администрирования физических лиц и всеобщего декларирования ДГД по Астане Ерасыл Бораш 20 сентября 2024 года озвучил статистику о долгах жителей столицы по налогу на имущество, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным спикера, на сегодняшний день 15 579 жителей столицы имеют задолженность по налогу на имущество физических лиц в сумме 206,4 млн тенге.

"Антирейтинг возглавляют жители Алматинского района, сумма по которому свыше 88,4 млн тенге. Необходимо отметить, налог на имущество необходимо оплачивать до 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом, по месту нахождения имущества. То есть, налог за 2023 год нужно оплатить до 1 октября 2024 года, а за просрочку платежа начисляется пеня в соответствии с законодательством РК", – дополнил Ерасыл Бораш.

Он подчеркнул, что согласно ст. 528 Налогового кодекс, объектом обложения налогом на имущество физических лиц являются находящиеся на территории страны:

жилища, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места и иные строения, сооружения, помещения, принадлежащие им на праве собственности;

земельные участки, принадлежащие физическим лицам на праве собственности.

"В соответствии со ст. 532 Налогового кодекса, исчисление налога по объектам налогообложения физических лиц производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, по месту нахождения объекта налогообложения, независимо от места жительства налогоплательщика, путем применения соответствующей ставки налога к налоговой базе с учетом фактического срока владения на праве собственности по объектам налогообложения физических лиц, права на которые были зарегистрированы до 1 января года, следующего за отчетным налоговым периодом", – сказал Ерасыл Бораш.

Спикер также напомнил, что если в течение налогового периода объект налогообложения находится в праве собственности менее 12 месяцев, то налог на имущество рассчитывается путем деления суммы налога на 12 и умножения на количество месяцев фактического периода его нахождения в праве собственности.

В Казахстане 20 сентября 2024 года истекает срок представления форм налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов.