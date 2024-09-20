Осторожно, мошенники: энергосбыт обратился к алматинцам

В ТОО "АлматыЭнергоСбыт" обратились к алматинцам с предупреждением о звонках мошенников от имени организации, сообщает Zakon.kz.

В ТОО 20 сентября обратили внимание потребителей на то, что участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени работников энергетических компаний.

"Официально напоминаем, что сотрудники ТОО "АлматыЭнергоСбыт" связываются с владельцами недвижимости исключительно по вопросам задолженности. Оператор всегда представляется, сообщает сумму долга и предупреждает об отключении электроэнергии в случае неоплаты", – сообщили в компании.

Что касается проверки или замены электросчетчиков, то это входит в зону ответственности владельца электрических сетей.

"Если на ваших счетах стоит логотип АлматыЭнергоСбыт, значит, сети принадлежат АО "Алатау Жарык Компаниясы" (АО "АЖК"), и именно они занимаются обслуживанием счетчиков. Важно знать, что АО "АЖК" никогда не звонит по этим вопросам – уведомления о проверке или замене приборов учета отправляются только письменно", – пояснили в ТОО.

Там предупреждают потребителей: если вам звонят якобы от АО "АЖК" и требуют действий, это повод заподозрить мошенничество.

Ранее мы писали о том, что казахстанцам стали звонить лже-сотрудники компаний по водоснабжению.