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Два года жители Актюбинской области пытаются получить оплату за мясо

оплату за мясо пытаются получить сельчане от мини-цеха уже два года, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 23:08 Фото: pixabay
В Актюбинской области сельчане два года не могут получить деньги за мясо, которое сдали в убойный цех. Говорят, были уверены, что им заплатят, ведь мини-цех, по их словам, принадлежит местному депутату, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, народный избранник от бизнеса открестился, а себя назвал лишь посредником.

"Акедил Оркен – депутат районного маслихата Уила, директор убойного мини-цеха. Мы все сдали ему мясо еще в 2022-м. Обещали нам деньги через 15 дней. Но уже два года прошло. Позже этот депутат нас познакомил с другим человеком и сказал, что мы с ним составляли договор и он должен будет все выплатить". Житель Актюбинской области Газиз Балпашов

Вот так уже два года жители Уилского района не могут найти концов. По их словам, еще в 2022-м порядка 70 сельчан сдали мясо в цех по 1900 тенге за килограмм. Предприятие, были уверены люди, принадлежит местному депутату. Поэтому сомнений, что с ними могут не рассчитаться, у них не возникло.

В среднем каждый выручил по 3 млн. Но вот получить деньги люди так и не смогли. Говорят, народный избранник указал на другого человека, который якобы и выкупил мясо. Но предпринимательница после скандалов расплатилась лишь частично. Кто-то в итоге даже подал в суд. Женщина от долгов не отказывается, но просит ее не торопить.

"До конца года рассчитаюсь. Были браки. Я не знаю, как они… эти люди, не эти люди, в итоге я общей суммой каждый месяц по сегодняшний день закрыла 55 млн. Из них осталось 10 млн. Из них эти люди, которые пришли, я не знаю, кто из них кто, я с ними лично не общалась. Я через убойный принимаю. И оттуда у меня есть список счетов-фактур, по нему я перечисляю. Они определяют им". Предприниматель Кулян Карибекова

Ранее сообщалось, что 130 млн тенге не заплатили строителям, возводившим дома по госпрограмме в Актобе.

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