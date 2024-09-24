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Ботсад Алматы внезапно объявил о закрытии

Ботсад Алматы внезапно объявил о закрытии, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 10:52 Фото: Zakon.kz
Администрация Главного ботанического сада (ГБС) выступила с важным заявлением. В нем говорится, что сегодня, 24 сентября 2024 года, сад будет закрыт. О возобновлении работ объявят дополнительно, сообщает Zakon.kz.

Обращение к посетителям опубликовано на странице сада в Instagram.

"Уведомляем вас о том, что сегодня ботсад временно закрыт по техническим причинам. Время возобновления работы сообщим дополнительно".Пресс-служба ГБС

В заключение администрация приносит извинения за причиненные неудобства.

Примечательно, ранее сообщалось, что на территории сада 25 сентября пройдет регулярная плановая санитарная обработка. В этот день ботсад будет закрыт.

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