Кыдырали Болманов и Ольга Шишигина пообщались с заключенными

Знаменитости Кыдырали Болманов и Ольга Шишигина посетили казахстанские колонии. Певец спел для осужденных, а легкоатлетка оценила спортивные навыки заключенных, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, народного любимца Кыдырали Болманова пригласили в Учреждение №46 КУИС МВД РК. В Павлодаре он встретился с осужденными. Он рассказал им о своей жизни, творчестве и планах в карьере. Также певец спел для зрителей песни на гитаре.

"Многие не ожидали, так как видели его только по телевизору. Он сам приехал и обрадовал людей, находящихся в учреждении, за что мы благодарны", – сказал осужденный по имени Азамат.

В знак благодарности осужденные подарили ему домбру и спортивный костюм, сделанные своими руками.

"Этот костюм был сшит на территории промышленной зоны учреждения. Недавно здесь было открыто индивидуальное предприятие, где начали производить пошив спортивных костюмов. Коллекция будет отличаться высоким качеством материалов, эргономичным дизайном и современной функциональностью, удовлетворяя потребности как профессиональных спортсменов, так и любителей активного образа жизни. В производстве используются дышащие и эластичные ткани, обеспечивающие максимальный комфорт и свободу движений", – отметил начальник учреждения Султан Бакин.

Фото: Polisia.kz

А Ольга Шишигина посетила закрытие спартакиады в учреждении №10 ДУИС по Алматинской области и области Жетысу. В ходе мероприятия она наградила чемпионов грамотами, медалями, кубками и ценными подарками.

"Мы впервые посещаем женскую колонию и, признаться, были приятно удивлены организацией концерта, масштабностью участников и зрителей, а также фееричной постановкой танцев. Желаем женщинам крепкого здоровья и скорейшего освобождения". Ольга Шишигина

Ранее сообщалось, что астанчанка хотела попасть на свидание с заключенным по поддельному свидетельству о браке.

