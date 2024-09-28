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Строительство АЭС – самая популярная тема в медиа-пространстве

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 14:22 Фото: pexels
Глава Интернет Ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров на своей странице в Facebook опубликовал результаты мониторинга онлайн-медиа и социальных сетей, сообщает Zakon.kz.
"Каждые пять секунд мы получаем данные с более чем 1500 онлайн-медиа. Мы провели анализ информационного поля Казахстана по теме референдума о строительстве АЭС", – отмечается в публикации.

Сабиров рассказал о данных недельного мониторинга с 16 по 22 сентября 2024 года. Ключевыми словами, которые были выбраны для поиска и анализа, стали: "АЭС", "энергодефицит", "атомная электростанция", "ядерная энергия", "мирный атом", "атомный реактор", "референдум", "село Улкен" и другие.

В результате сервис зафиксировал более трех тысяч публикаций в онлайн-СМИ, из которых около 80% – нейтральные, 18% – положительные и остальные (2%) – отрицательные.

В социальных сетях, по словам Сабирова, показатели значительно выше: более 80 тысяч упоминаний, из которых большинство нейтрального характера (82%), 16% – положительные и 2% – отрицательные.

Также в публикации отмечены основные темы обсуждения в онлайн-медиа:

  • проблема дефицита электроэнергии;
  • надежность и безопасность эксплуатации АЭС;
  • удовлетворение энергетических потребностей страны (в средней и долгосрочной перспективе);
  • влияние на развитие экономики, науки и улучшение качества жизни граждан;
  • рост энергетического потенциала страны для экономического роста;
  • образование и создание новой отрасли "атомной энергетики";
  • развитие ядерной медицины.

Делая вывод на основе исследования, Сабиров рассказал, что отмечает активность в медиа-поле экспертов, общественников, депутатов и отдельных известных лиц, а также широкое освещение деятельности Республиканского Штаба в поддержку строительства и доминирующее положение темы АЭС (более 30% упоминаний в онлайн-медиа) в информационном поле. В качестве других, менее актуальных тем, он обозначил: армейскую реформу, перестановки в силовых ведомствах, проблемы отдельных банков, суициды и так далее.

Андрей Дюсупов
2024 год АЭС Референдумы Исследования Строительство АЭС в Казахстане
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