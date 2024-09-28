Строительство АЭС – самая популярная тема в медиа-пространстве

Глава Интернет Ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров на своей странице в Facebook опубликовал результаты мониторинга онлайн-медиа и социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

"Каждые пять секунд мы получаем данные с более чем 1500 онлайн-медиа. Мы провели анализ информационного поля Казахстана по теме референдума о строительстве АЭС", – отмечается в публикации.

Сабиров рассказал о данных недельного мониторинга с 16 по 22 сентября 2024 года. Ключевыми словами, которые были выбраны для поиска и анализа, стали: "АЭС", "энергодефицит", "атомная электростанция", "ядерная энергия", "мирный атом", "атомный реактор", "референдум", "село Улкен" и другие.

В результате сервис зафиксировал более трех тысяч публикаций в онлайн-СМИ, из которых около 80% – нейтральные, 18% – положительные и остальные (2%) – отрицательные.

В социальных сетях, по словам Сабирова, показатели значительно выше: более 80 тысяч упоминаний, из которых большинство нейтрального характера (82%), 16% – положительные и 2% – отрицательные.

Также в публикации отмечены основные темы обсуждения в онлайн-медиа:

проблема дефицита электроэнергии;

надежность и безопасность эксплуатации АЭС;

удовлетворение энергетических потребностей страны (в средней и долгосрочной перспективе);

влияние на развитие экономики, науки и улучшение качества жизни граждан;

рост энергетического потенциала страны для экономического роста;

образование и создание новой отрасли "атомной энергетики";

развитие ядерной медицины.

Делая вывод на основе исследования, Сабиров рассказал, что отмечает активность в медиа-поле экспертов, общественников, депутатов и отдельных известных лиц, а также широкое освещение деятельности Республиканского Штаба в поддержку строительства и доминирующее положение темы АЭС (более 30% упоминаний в онлайн-медиа) в информационном поле. В качестве других, менее актуальных тем, он обозначил: армейскую реформу, перестановки в силовых ведомствах, проблемы отдельных банков, суициды и так далее.