Одну из столичных улиц перекрыли 30 сентября

30 сентября 2024 года в Астане перекрыли одну из автодорог, сообщает Zakon.kz.

Вплоть до 2 октября в столице частично перекрыта улица Сейфуллина – на участке от Сарыарка до Кумисбекова.

Движение транспорта организовано по одной из сторон.

По новой информации транспортного управления, этот участок полностью перекроют с 28 по 29 сентября.

Ранее сообщалось, что паспортизацию дорог проводят в Улытауской области после проверки Антикора.

