Одну из столичных улиц перекрыли 30 сентября
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
30 сентября 2024 года в Астане перекрыли одну из автодорог, сообщает Zakon.kz.
Вплоть до 2 октября в столице частично перекрыта улица Сейфуллина – на участке от Сарыарка до Кумисбекова.
Движение транспорта организовано по одной из сторон.
По новой информации транспортного управления, этот участок полностью перекроют с 28 по 29 сентября.
Ранее сообщалось, что паспортизацию дорог проводят в Улытауской области после проверки Антикора.
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