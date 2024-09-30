Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Одну из столичных улиц перекрыли 30 сентября

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 08:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
30 сентября 2024 года в Астане перекрыли одну из автодорог, сообщает Zakon.kz.

Вплоть до 2 октября в столице частично перекрыта улица Сейфуллина – на участке от Сарыарка до Кумисбекова.

Движение транспорта организовано по одной из сторон.

По новой информации транспортного управления, этот участок полностью перекроют с 28 по 29 сентября.

Ранее сообщалось, что паспортизацию дорог проводят в Улытауской области после проверки Антикора.

Читайте также

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Какие дороги закрыты в Алматы 30 сентября
Нереальная красота озера Индер попала на видео
Нереальная красота озера Индер попала на видео
Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы
Аэропорт Актау обратился к пассажирам из-за задержек рейсов
Аксинья Титова
Астана Транспорт 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Что спасет от простуды этой осенью
Что спасет от простуды этой осенью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: