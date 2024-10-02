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Порядка 30 лет посвятил госслужбе акмолинец Серик Альжанов

Порядка 30 лет посвятил госслужбе акмолинец Серик Альжанов, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:06 Фото: пресс-служба акимата Есильского района
Серик Альжанов родился 4 октября 1960 года в селе Московское Есильского района Акмолинской области. В 1978 году он начал свою трудовую деятельность простым рабочим, работая трактористом-машинистом в совхозе Московский.

В 1981 году, вернувшись после службы в Советской Армии, он возобновил работу в родном совхозе. В 1983-1986 годах Серик Дюсенович работал мастером-накладчиком, а с 1986 по 1997 годы занимал должность инженера по эксплуатации машинно-тракторного парка совхоза Московское. В 1997 году он был избран акимом своего родного села Московское. На этой должности он проявил исключительную инициативу, открыв в 2000-х годах мини-центры при школе, что значительно повысило доступность образовательных ресурсов для местного населения.

"Вся моя жизнь связана с жилищно- коммунальным хозяйством и социальными вопросами нашего региона. Наша сфера требует честности, преданности своей профессии и ответственности. В 2011-2012 годах я был назначен начальником ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есильского района". С 2012 по 2013 годы работал главным специалистом этого же отдела, а с 2013 по 2014 годы — акимом Биртальского сельского округа. Далее, занимал должности акима в различных селах Есильского района, включая Интернациональное и Каракольское. С 2017 года по настоящее время работаю акимом села Аксай и продолжаю трудиться во имя процветания нашей области", — сказал Серик Альжанов.

Под его руководством был успешно проведен проект по прокладке водопровода в 2021-2022 годах. Это значительно улучшило качество жизни местных жителей, обеспечив доступ к чистой питьевой воде. К тому же, по программе породного преобразования был создан сельскохозяйственный кооператив по мясному направлению в селе Ейское и по молочному направлению в селе Каракольское. Это способствовало развитию сельского хозяйства и повысило уровень производства качественных продуктов. Благодаря усилиям Серика Дюсеновича были освещены 5 улиц в селе Аксай и в селе Московское, что повысило безопасность и комфорт жителей. Жители района высоко ценят самоотверженный труд и высокую ответственность героя.


"Серик Дюсенович проявляет высокую инициативу и добросовестность в исполнении своих должностных обязанностей, обладает высокой работоспособностью и исключительной компетентностью. Он ведет активный образ жизни и активно участвует в районных и областных спартакиадах, поддерживая свою физическую форму. С 2019 по 2021 годы он принимал активное участие в спартакиаде среди государственных служащих, специализируясь на настольном теннисе и неоднократно занимая призовые места. Помимо настольного тенниса, Серик Дюсенович также участвует в шахматных турнирах, где состязается за звание лучшего вместе с коллегами", — рассказывают коллеги.

Стоит отметить, что спортивная жизнь для Серика Дюсеновича — это не просто увлечение, а важная часть его жизни, которая помогает ему поддерживать здоровье и наслаждаться духом соревнований.

Серик Альжанов посвятил 27 лет своей жизни государственной службе, проявляя на протяжении всей своей карьеры высокую профессиональную компетентность и преданность делу. Его вклад в развитие сельского хозяйства, инфраструктуры и социальной сферы Есильского района заслуживает глубокого уважения и признания.

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