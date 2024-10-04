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Более трех миллионов учащихся Казахстана одновременно исполнили песню "Ұстазым"

Учащиеся Казахстана спели песню &quot;Мой учитель&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 12:43 Фото: Минпросвещения
Республиканская акция "Даналық – ұстаздан" проходит в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства просвещения, в ней приняли участие более трех миллионов учащихся организаций образования, которые одновременно исполнили песню "Ұстазым".

"Акция получила широкую поддержку среди казахстанцев. В результате все – от воспитанников детских садов и школьников до госслужащих, спасателей, врачей и известных личностей страны – выражают благодарность своим учителям в социальных сетях. Мероприятие нацелено на выражение уважения и благодарности педагогам, а также воспитание духовно-нравственной культуры у подрастающего поколения в рамках программы "Біртұтас тәрбие", – отметили в министерстве.

Казахстанцам предлагают записать короткое видео или сообщение о своем любимом учителе, вспомнить интересные моменты и поблагодарить его за вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, используя хэштеги #Біртұтас_тәрбие и #Даналық_ұстаздан.


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