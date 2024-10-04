Вышедшая замуж за африканца жительница Атырау объявила о второй беременности

Популярный блогер Заида Онуора из Атырау несколько лет назад вышла замуж за гражданина Нигерии. Долгое время их отношения подвергались критике и осуждению общественности. Несмотря на это, Заида активно ведет соцсети. А на днях она заявила о скором пополнении в семье, сообщает Zakon.kz.

6 дней назад на странице в Instagram блогера было опубликовано видео с подписью: "Принимаем поздравления". В кадре после задорного танца супругов Заида показала округлившийся живот.

А уже 3 октября дома семья провела гендер-пати, на котором все узнали, что скоро на свет появится девочка.

Стоит отметить, что Заида и Джесси уже воспитывают мальчика, он родился в 2022 году.

Комментаторы наперебой оставляют добрые пожелания.

Крепкого вам здоровья, будьте счастливы вместе.

Рада за вас. Поздравляю.

Классная новость!

Мальчик и девочка, прекрасно.

Он такой счастливый.

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