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Международный фестиваль русского традиционного фольклора "Беловодье" пройдет в ВКО

Международный фестиваль русского традиционного фольклора &quot;Беловодье&quot; пройдет в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 15:36 Фото: пресс-центр ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев провел совещание по подготовке к XXII Международному фестивалю русского традиционного фольклора "Беловодье", который пройдет в Усть-Каменогорске 12-13 октября.
"У нас в области сохранилась самобытная русская культура, искусство и традиции. Наша задача –  сохранить богатое духовное наследие восточноказахстанцев и дать возможность творческим коллективам показать свое видение старинных песен и танцев", – отметил глава региона.

Аким области поручил представителям Дома дружбы – центра общественного согласия – провести конференцию, посвященную русскому народному творчеству. В следующем году масштабный фестиваль казахского и русского народного творчества планируют провести в селе Коробиха Катон-Карагайского района.

Международный фестиваль русского традиционного фольклора "Беловодье" пройдет в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 15:36

Фото: пресс-центр ВКО

Отметим, на фестивале "Беловодье" выступят 25 коллективов из разных регионов Казахстана и России. Жителей и гостей области ждет ярмарка ремесел, мастер-классы по хореографии, росписи по дереву, вышиванию и ремеслу. Фестиваль завершится отчетным концертом и церемоний награждения участников.

Пройдет в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 15:36

Фото: пресс-центр ВКО

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