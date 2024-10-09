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На новый автомобиль акиму Костаная предусмотрели 23 млн тенге

Костанай, виды Костаная, город Костанай, въезд в город Костанай , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 07:20 Фото: primeminister.kz
23 млн тенге заложили в расходную часть городского бюджета на новый автомобиль для главы областного центра, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание "Наша газета", о предстоящей покупке стало известно 8 октября на заседании постоянной комиссии Костанайского городского маслихата. Несмотря на обсуждение изменений в бюджете Костаная, конкретные расходы, за которые предлагается проголосовать на ближайшей сессии, озвучивать не стали. Депутатам просто раздали распечатки с неполными данными.

Костанай, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 07:20

Фото: ng.kz

Пункт с расходами в 23 млн на покупку машины вызвал вопрос у одного из депутатов. Скорее ее интересовал будущий владелец, который не был указан в распечатке.

"Это машина акима Костаная", – пояснила руководитель финансово-хозяйственного отдела аппарата акима Костаная Разия Киялбекова.
Костанай, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 07:20

Разия Киялбекова, фото: ng.kz

На помощь коллеге поспешил руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас Дуйсеков. С его слов, в этом году на ремонт автомобиля акима потрачено более пяти миллионов тенге.

"Учитывая текущее состояние автомобиля и возрастающие затраты на его ремонт, было принято решение о приобретении автомобиля отечественного производства среднего сегмента", – добавил он.

По итогам дискуссии два депутата проголосовали против того, чтобы выносить проект бюджета на предстоящую сессию городского маслихата.

А маслихат города Уральска лишился трех депутатов.

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